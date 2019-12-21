День, когда человек попал на орбиту Луны

Возможно, мы знаем не всю правду, но, по отчётам НАСА, полёт «Аполлона–8» прошел идеально. Техника почти не давала отказов, а вот команда в какой-то момент пожаловалась на боли в животе и тошноту, но эту проблему решили таблетками. После 69 часов полёта и пары корректировок курса, «Аполлон–8» вышел на эллиптическую окололунную орбиту, а позже — на круговую с радиусом примерно 112 километров.

Во время полёта к Луне и обратно астронавты провели шесть сеансов телевизионной связи, самые интересные из которых, конечно, велись с орбиты Луны — тогда команда показывала поверхность спутника. Эти исторические кадры и общий успех миссии заметно повысили популярность американской космической программы.