День, когда человек попал на орбиту Луны
В то время космическая гонка США и СССР была в самом разгаре. Советский Союз в сентябре 1968 года запустил к Луне корабль с живыми черепахами, которые после облёта спутника успешно вернулись на Землю. Другие советские полёты проходили с серьезными накладками — будь на борту космонавты, они погибли бы или были ранены — однако эти неудачи успешно скрывались. Складывалась видимость, будто советский человек ступит на Луну уже до конца того же года.
Поэтому и американцы всячески форсировали свою лунную программу. В ноябре НАСА перекроило и без того плотный график и решило как можно скорее отправить человека на окололунную орбиту. Целью всей программы была высадка на Луне, а облёт спутника — лишь шагом на этом пути, тренировкой, проверкой готовности. Но к декабрю лунный модуль построить не успели, и вместо него в космос решили отправить макет-балласт массой 9 тонн. 12 ноября об этом решении объявили, 21 декабря «Аполлон–8» стартовал.Команда корабля состояла из троих астронавтов, причём для одного из них это был первый в жизни полёт в космос — и сразу к Луне.
Возможно, мы знаем не всю правду, но, по отчётам НАСА, полёт «Аполлона–8» прошел идеально. Техника почти не давала отказов, а вот команда в какой-то момент пожаловалась на боли в животе и тошноту, но эту проблему решили таблетками. После 69 часов полёта и пары корректировок курса, «Аполлон–8» вышел на эллиптическую окололунную орбиту, а позже — на круговую с радиусом примерно 112 километров.
Во время полёта к Луне и обратно астронавты провели шесть сеансов телевизионной связи, самые интересные из которых, конечно, велись с орбиты Луны — тогда команда показывала поверхность спутника. Эти исторические кадры и общий успех миссии заметно повысили популярность американской космической программы.
После «Аполлона–8» американцев от высадки на Луну отделяло еще два полёта, во время которых астронавты — сперва на земной орбите, а затем на орбите Луны — отработали отсоединение лунного модуля от командного, маневры и стыковку.