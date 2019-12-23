Для всех нас «видаки» умерли ещё в конце девяностых. Но фильмы на кассетах выходили ещё до неприличия долго

23 декабря 2007 года у королевы Елизаветы II появился официальный канал на YouTube. По изначальной задумке он нужен был для публикации юбилейного, пятидесятого рождественского обращения Королевы, но вскоре канал был переориентирован на освещение жизни всей королевской семьи.

Сейчас The Royal Family Channel публикует самые разные ролики, от нарезки моментов со свадьбы принца Уильяма до репортажей с королевских каникул. Однако наибольший интерес у подписчиков вызывают курьезные моменты: самый рейтинговый по числу просмотров ролик был посвящён тому, как солдат случайно ударил маленькую девочку по лицу, выполняя воинское приветствие при королеве.