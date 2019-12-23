Для всех нас «видаки» умерли ещё в конце девяностых. Но фильмы на кассетах выходили ещё до неприличия долго
Официальная смерть VHS состоялась 23 декабря 2008 года, когда компания Distribution Video Audio отгрузила последнюю партию видеокассет**.
Последним официально выпущенным на VHS фильмом стала драма Дэвида Кроненберга «Оправданная жестокость» (в оригинале – A History of Violence), которая вышла в 2005 году.
А ещё 23 декабря...
...1986 года экспериментальный самолет Voyager завершил первый в истории кругосветный полет без посадки и дозаправки. Самолет управлялся двумя пилотами, Диком Рутаном и Джиной Игер, и преодолел в общей сложности 42 432 километра за 9 дней, 3 минуты и 44 секунды, установив новый мировой рекорд. Средняя высота полета Voyager составила 3400 метров. Предыдущий рекорд принадлежал экипажу ВВС США, преодолевшему без посадки и дозаправки 20 168 километров в 1962 году.
Главным конструктором Voyager выступал младший брат одного из пилотов – Берт Рутан. Несмотря на долгие испытания, он неправильно рассчитал нагрузку на законцовки крыла, а сам самолет не тестировался в полете при полной загрузке. В результате у него отломились винглеты при разгоне, но экипаж сумел набрать скорость, при которой нагрузка равномерно распределилась по всей площади крыла.
23 декабря 2007 года у королевы Елизаветы II появился официальный канал на YouTube. По изначальной задумке он нужен был для публикации юбилейного, пятидесятого рождественского обращения Королевы, но вскоре канал был переориентирован на освещение жизни всей королевской семьи.
Сейчас The Royal Family Channel публикует самые разные ролики, от нарезки моментов со свадьбы принца Уильяма до репортажей с королевских каникул. Однако наибольший интерес у подписчиков вызывают курьезные моменты: самый рейтинговый по числу просмотров ролик был посвящён тому, как солдат случайно ударил маленькую девочку по лицу, выполняя воинское приветствие при королеве.