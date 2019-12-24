Как тянула игры первая видеокарта, в которую влепили сразу две NVIDIA GeForce

Как раз в это же время NVIDIA объявила о возвращении технологии SLI в строй.

Напомним, эта функция предназначена для объединения нескольких видеокарт в один массив. Ее первая ревизия появилась в 90-х годах прошлого века и стала визитной карточкой компании 3Dfx. В 2004 году, когда NVIDIA представила графические ускорители GeForce 6000, обладающие поддержкой SLI, компания GIGABYTE выпустила двухчиповую видеокарту GIGABYTE 3D1, которая базировалась на двух «камнях» GeForce 6600 GT и имела на борту 256 Мбайт памяти. Каждый графический процессор функционировал на частоте 500 МГц. В его состав входили восемь пиксельных и три вершинных конвейера. Видеопамять функционировала на повышенной частоте относительно одиночных серийных GeForce 6600 GT и состояла из массива объемом 128 Мбайт на «брата». Шина памяти при этом имела 128-битный интерфейс.