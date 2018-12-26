День, когда компьютер стал человеком года

В статье «Компьютер приходит» редакторы отмечают, что возможности ПК расширяются практически неограниченно, когда те объединяются в сети, например, через телефон (речь о старом добром dial-up и модемах). Интересно, что Интернет в те годы находился в ещё зачаточном состоянии, в 82-м только формализовали протокол TCP/IP, без которого немыслима современная Сеть, а до WWW (то есть веб-сайтов) оставалось еще целых 11 лет.

Известна история о том, что изначально человеком года должен был стать Стив Джобс — один из основателей Apple и создателей первого в истории персонального компьютера — Apple I (хотя все технические вопросы решал его друг Стив Возняк). Джобс утверждал, что должен был попасть на обложку Time. Но приехавший к нему брать интервью журналист был ровесником Стива и якобы оказался уязвлён его успехом, а потому написал желчный материал, не позволивший редакции сделать Джобса человеком года. Редакторы Time в один голос говорят, что никто в журнале и не думал награждать Джобса и что компьютер и даже скульптуру для обложки выбрали за несколько месяцев до того.