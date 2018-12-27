День, когда у Microsoft украли Windows 7 до официального запуска

27 декабря 2008 года на торрентах оказалась закрытая бета-версия Windows 7. Прежде Microsoft демонстрировала систему только ключевым партнерам, а само название объявили лишь за два месяца до событий, в октябре.

Пользователи ждали Windows 7, поскольку предыдущая версия — Vista — хоть и принесла множество косметических изменений, но отличалась низкой производительностью во многих задачах, а также была крайне назойлива в вопросах безопасности. Пользователям, привыкшим работать в системе с правами администратора, приходилось теперь подтверждать в грозном окошке множество повседневных действий вроде открытия скачанного файла. Эта чрезмерная осторожность привела к обратному эффекту: люди подтверждали любые операции, не глядя, считая, что это очередной приступ паранойи Vista.