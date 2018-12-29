День, когда сотовую сеть взломали

29 декабря 2011 года хакеры взломали GSM-сеть. На конференции Chaos Communication Congress в Берлине Карштен Ноль и Лука Мелетте продемонстрировали, как при помощи легкодоступного дешифрующего программного обеспечения и мобильного телефона можно выдать себя за пользователя другого GSM-мобильника. Они совершили несколько звонков, отправили текстовые сообщения и даже проверили голосовую почту от лица другого абонента и определили его местоположение. Их метод сработал по причине слабости GSM-шифрования, а также из-за того, что ключ, который, как первоначально предполагалось, должен обновляться каждый раз при новом вызове, часто используется для нескольких различных транзакций. Выявленная тогда уязвимость не затрагивала более современные сотовые сети третьего и четвертого поколений.