Как Lenovo приучила весь мир любить китайские ноутбуки
Компании подтвердили ходившие прежде слухи и официально объявили о заключении сделки. Согласно её условиям подразделение по выпуску ПК IBM (в том числе и ноутбуки ThinkPad) переходит к Lenovo. За это китайской корпорации пришлось заплатить 1,75 миллиардов долларов США и 18,9 процентов своих акций.
Кроме того, IBM становился привилегированным поставщиком услуг и финансирования клиентов для Lenovo.
К моменту сделки IBM уже уступила своё первое место по продажам ПК конкурентам Dell и HP. Lenovo после приобретения подразделения заняла третье место на рынке.
Вопреки скепсису экспертам и опасениям покупателей, Lenovo не только не загубила позиции IBM на рынке компьютеров, но и закрепила успех. По итогам трёх кварталов 2019 г. Lenovo занимает второе место (20,4% рынка) по продажам компьютеров в России, уступая только HP (23,7%). На общемировом рынке Lenovo по итогам II квартала 2019 г. всё ещё удерживает лидерство.
А ещё 8 декабря...
...2006 года в Европе вышла Nintendo Wii. Это игровая приставка 7-го поколения и пятая домашняя консоль Nintendo. Она являлась прямым конкурентом Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3. Отличительной чертой Wii стали беспроводные контроллеры Wii Remote и Wii Motion Plus, которые реагируют на движения игрока. Приставка построена на процессоре Broadwat, разработанным совместно с IBM. В Wii 88 Мбайт основной памяти и 512 Мбайт флэша для хранения сохранений игр, ПО и обновлений.
В консоли 4 разъема для джойстиков от Gamecube, 2 USB 2.0 разъема для подключения периферии, 2 слота для карт памяти Gamecube, слот для SD-карты, а также композитный и компонентный выходы для подключения к телевизору. Официальная цена приставки на старте продаж составила 250 долларов, а в России 9 900 рублей, однако в августе 2008 года она стала стоить уже 12 900 рублей. За 2 года с момента выпуска было продано 34,55 миллионов консолей по всему миру.
8 декабря 1880 года запатентован коаксиальный кабель. Придумал его британский физик Оливер Хевисайд. Коаксиал - это электрический кабель, который состоит из соосно расположенных центрального проводника и экрана. Такой кабель применяется в различных системах, где требуется передача высокочастотного сигнала. Это и системы связи, и вещательные сети, компьютерные сети, системы сигнализации, видеонаблюдения, каналы связи в бытовой технике, военная аппаратура. Сейчас уже редко встретишь локальные сети, построенные на коаксиальном кабеле, он уступил место витой паре и телефонным проводам.