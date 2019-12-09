Как Lenovo приучила весь мир любить китайские ноутбуки

К моменту сделки IBM уже уступила своё первое место по продажам ПК конкурентам Dell и HP. Lenovo после приобретения подразделения заняла третье место на рынке.

Вопреки скепсису экспертам и опасениям покупателей, Lenovo не только не загубила позиции IBM на рынке компьютеров, но и закрепила успех. По итогам трёх кварталов 2019 г. Lenovo занимает второе место (20,4% рынка) по продажам компьютеров в России, уступая только HP (23,7%). На общемировом рынке Lenovo по итогам II квартала 2019 г. всё ещё удерживает лидерство.