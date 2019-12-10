Любители игр стареют, а Doom — нет. Сегодня ему стукнуло 26, и вот как он изменился

В 2016 году серию успешно перезапустили с нуля, а новейшая часть Doom: Eternal, всё ещё находится в разработке и выйдет в марте 2020 года.

А ещё 10 декабря...

...1901 года была вручена первая Нобелевская премия. С тех пор каждый год, в день смерти Альфреда Нобеля, в столицах двух стран — Швеции и Норвегии — происходит торжественная процессия, хотя сами лауреаты оглашаются заранее. В Стокгольме вручаются премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло — награда в области защиты мира.

История появления Нобелевской премии весьма занятна. Альфред Нобель, изобретатель динамита, за свою жизнь прилично разбогател. Деньги и славу ему принесли 355 изобретений, часть которых относилась к военным разработкам. В 1888 в России появилась новость о том, что стокгольмский изобретатель умер. Слух быстро разошелся по всему миру, и в одной из французских газет вышла заметка под названием «Торговец смертью мертв». На самом деле скончался его брат Людвиг. И все же случившийся казус заставил задуматься Альфреда Нобеля о том, каким его будет помнить человечество. В итоге изобретатель написал завещание, в котором он распорядился создать фонд поддержки и премирования людей, принесших наибольшую пользу человечеству. Первоначально речь шла о таких областях, как физика, химия, физиология и медицина, литература, а также о премии мира. Но в 1969 году появилась номинация по экономике. В 1901 году выплата лауреатам составляла 150 000 крон. Сейчас же «нобелярам» выплачивают порядка миллиона долларов США.