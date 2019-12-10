Любители игр стареют, а Doom — нет. Сегодня ему стукнуло 26, и вот как он изменился
Разработчиком шутера от первого лица выступила не менее легендарная id Software во главе с Джоном Кармаком. Игра базировалась на движке id Tech 1, который вполне заслужено называли псевдотрехмерным, иногда — 2,5D. Кармак написал его с использованием программного языка «Си» на рабочих станциях NeXT в операционной системе NEXTSTEP. Первоначально игра разрабатывалась исключительно для персонального компьютера под управлением DOS. Для запуска Doom требовалось 4 Мбайт ОЗУ и 40 Мбайт на жестком диске, а также процессор уровня Intel 386DX. Игра распространялась на четырех 3,5-дюймовых дискетах. В последствии Doom портировали на десять консольных платформ.
В 1994 году вышло продолжение под названием Doom II: Hell on Earth, а также дополнения The Ultimate Doom (1995 год), Master Levels (1995 год, сборник лучших уровней для игры, созданных при помощи энтузиастов) и Final Doom (1996 год). В 2004 году появилась Doom 3. А в 2016 году свет увидел Doom 4 и был тепло принят критиками.
В 2016 году серию успешно перезапустили с нуля, а новейшая часть Doom: Eternal, всё ещё находится в разработке и выйдет в марте 2020 года.
А ещё 10 декабря...
...1901 года была вручена первая Нобелевская премия. С тех пор каждый год, в день смерти Альфреда Нобеля, в столицах двух стран — Швеции и Норвегии — происходит торжественная процессия, хотя сами лауреаты оглашаются заранее. В Стокгольме вручаются премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло — награда в области защиты мира.
История появления Нобелевской премии весьма занятна. Альфред Нобель, изобретатель динамита, за свою жизнь прилично разбогател. Деньги и славу ему принесли 355 изобретений, часть которых относилась к военным разработкам. В 1888 в России появилась новость о том, что стокгольмский изобретатель умер. Слух быстро разошелся по всему миру, и в одной из французских газет вышла заметка под названием «Торговец смертью мертв». На самом деле скончался его брат Людвиг. И все же случившийся казус заставил задуматься Альфреда Нобеля о том, каким его будет помнить человечество. В итоге изобретатель написал завещание, в котором он распорядился создать фонд поддержки и премирования людей, принесших наибольшую пользу человечеству. Первоначально речь шла о таких областях, как физика, химия, физиология и медицина, литература, а также о премии мира. Но в 1969 году появилась номинация по экономике. В 1901 году выплата лауреатам составляла 150 000 крон. Сейчас же «нобелярам» выплачивают порядка миллиона долларов США.
Нобелевская премия — предмет большого количества споров и скандалов. В частности, номинация по литературе, а также премия мира, по мнению многих специалистов, не всегда вручаются тем, кто этого заслуживает. Например, в 2009 году премии мира удостоился президент Соединенных Штатов Барак Обама за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми». По сути, 44-й президент США получил эту награду за обещание добиться сокращения ядерных арсеналов. То есть просто за слова.
В этом году премия в области литературы досталась белорусской писательнице Светлане Алексиевич с формулировкой «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества». Писательница преимущественно работает в жанре документальной литературы. Следовательно, впервые лауреатом Нобелевской премии стал профессиональный журналист. Критики отмечают, что это как-то не подходит под завещанные Нобелем приоритеты, а именно награждать за «наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления». Зато в свое время с формулировкой «слишком популярный» был отвергнут Герберт Уэллс. И Джон Р. Р. Толкин, произведения которого «ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса». Впрочем, скандальных примеров накопилось целое множество.
10 декабря 2005 года в Японии в продажу вышла приставка Xbox 360. В США и Канаде она появилась чуть раньше — 22 ноября, в Европе — 2 декабря.
Xbox 360 — это вторая приставка Microsoft, относящаяся к седьмому поколению игровых консолей. Устройство оказалось весьма популярным. Консоль достойно конкурировала с PlayStation 3 и Wii. По некоторым данным она опередила по продажам приставку от Sony. На сегодняшний день продано свыше 84 миллионов копий. Для сравнения: первую Xbox реализовали тиражом всего в 24 миллиона копий.