День, когда Приморье начали бомбардировать метеориты

12 февраля 1947 года на Землю на Приморский край обрушился стотонный железный метеорит. Рухнувшее на российских жителей небесное тело, кстати, входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Огромная глыба рассыпалась на тысячи обломков, превратилась в метеоритный дождь и исполосовала Уссурийскую тайгу в горах Сихотэ-Алинь.
В домах окрестных деревень и сел разрушились стекла, с потолков посыпалась штукатурка и распахнулись двери. Удар был такой силы, что местные жители сначала было решили, что американцы сбросили на Россию бомбу вслед за Хиросимой. По счастливой случайности никто не пострадал.
Метеорит несся на землю с ярким болидом, а на его пути образовался след и не сходил с неба несколько часов подряд. Обломки выпали в радиусе 400 км в Хабаровском и Приморском краях. Исследователи нашли 24 кратера диаметром от 9 до 26 метров и 98 воронок диаметром от 50 сантиметров до 9 метров. Учёные собрали 27 тонн осколков гостя из космоса (хотя очень много частей метеорита расхватали местные «охотники за инопланетным железом») и подробно их изучили, а соседний поселок с тех пор стал носить название «Метеоритный».
Кстати, Сихотэ-Алинский метеорит стал первым в своём роде метеоритом, который удалось запечатлеть на иллюстрации. Не на фото, правда — художник П.Медведев изначально собирался нарисовать зимний пейзаж, но тут с неба прилетел гораздо более любопытный герой для картины.
Случались в истории России и более агрессивные столкновения небесных тел с почвой. Самым драматичным по праву считается Тугнусский метеорит, который обрушился на Красноярский край 30 июня 1908 года. Он был скорее кометным ядром, состоящим изо льда и космической пыли, и взорвался с мощностью порядка 40-50 мегатонн — как рекордно мощная водородная бомба.
12 февраля 2001 года хакеры взломали сайт российского Центра управления полетами. Злоумышленники получили доступ к веб-ресурсу даже не из террористических убеждений, а… чтобы написать нелепую фразу «Windows Rulezzzz».
Горе-взломщики даже не тронули служебную информацию и базы данных и, по всей видимости, пытались прославиться подобно киногероям, которые в фантастических боевиках управляют правительством с домашнего компьютера.
Правда, далеко не все взломы правительственных систем в мире были столь безобидны. В США, к примеру, широко известен хакер под именем Кевин Митник — бойкий парень начал с подделки транспортных билетов, а после знакомства с компьютерами в 16 лет взломал сеть Пентагона и противовоздушную оборону штата Колорадо (1980-1982 год). А после пятилетнего заключения за взлом и выхода на свободу Митник стёр из государственного реестра данные о своём тюремном сроке и снял все деньги со счёта судьи, который выносил ему приговор.
В конце концов Митник остепенился и стал «ловцом хакеров» со своей компанией по разработке средств информационной безопасности.
12 февраля 1908 года состоялся первый межконтинентальный автопробег в мире. Маршрут гонки Нью Йорк — Париж проходил сквозь всю Северную Америку, по льду Берингова пролива, Чукотку, Сибирь и европейские трассы. И всё это — на заре автомобилестроения, без отлаженных десятилетиями систем безопасности, раллийного опыта и нормальных дорог, в конце концов!
Желающих принять участие в гонке изначально было много, но подготовить автомобиль к путешествию в срок успели только шесть экипажей — по одному из США, Германии и Италии, и три из Франции.
В то время нынешние ведущие автопроизводители, мягко говоря, переживали своё детство, поэтому среди «боевых машин автопробега» нет ни одной раскрученной ныне марки: на старт вышла легковесная Sizaire-Naudin, более мощные французские De Dion-Bouton и Moto Bloc, массовый итальянский Brixia-Zust, немецкая «баржа» Protos и лимузин своего времени, Thomas из США.
Первая автомобильная гонка вокруг света стала событием национального масштаба. Движение во всём Нью-Йорке перекрыли, а на Таймс-сквер собралась армия зрителей — все хотели посмотреть на смельчаков и их автомобили.
Пилотов вооружили национальным флагом и флагом США — тому, кто первым доставит американский флаг в Париж, полагалось нешуточное по тем временам вознаграждение в $1000.
Крутыми отопительными системами автомобили тогда не оснащались, поэтому водители стояли перед толпой в максимально утепленных нарядах и пересчитывали багаж. Везти приходилось совсем немного личных вещей и огромное количество запасных частей к автомобилям (это вам не в авторизированные сервисы заруливать на досуге).
В Америке экипажи застал врасплох редкий по местным меркам снегопад — уже на второй день автопробега три из шести автомобилей резко отстали от коллег. А в районе рек Миссисипи и Миссури автомобили ползли сквозь непролазную грязь. Благо, что ковбои и местные жители ободряли и посильно помогали путешественникам.
Колеса были пробиты бесчисленное количество раз, а шины стирались просто на глазах — организаторы гонки в спешном порядке развозили запасные шины по складам на пути следования. В пустыне вокруг Большого Соленого озера автомобили вязли, поэтому, когда автомобили в конце концов погрузили на корабли и отправили во Владивосток, гонщики вздохнули с облегчением и смогли впервые за 4 недели пути немного отдохнуть.
В Россию прибыли только три экипажа из шести, и сразу по прибытию автомобилям довелось ползти сквозь Уссурийскую тайгу по колее, маневрировать в горных лесах Забайкалья и выдерживать монотонные бескрайние степи Приволжья.
В Сибири иностранцев охватил ужас. Карты оказались устаревшими, местное население не говорило по-английски, а дорог попросту не было. Угодив пару раз в болото, экипажи решились ехать по шпалам Транссибирской железной дороги, чтобы добраться до пункта назначения наверняка. Мало какой современный автомобиль выдержит столько пробоев подвески на своём пути.
О таких мучениях пилотов узнал император Николай II и распорядился приставить к каждому из экипажей по офицеру для посильной помощи. По пути пилотам помогали местные жители, пытаясь излечить приболевших от непривычного климата иностранцев и иногда сооружая плотины для переправы через реки.
18 июля 1908 года первый экипаж достиг Москвы. Это был побитый дорогой немецкий Protos. Следом шли американцы, попутно ремонтируя коробку передач и другие части автомобиля. Дорога из Москвы в Санкт-Петербург уже не отнимала столько сил — хотя бы потому, что дорожное покрытие было качественным, а по пути встречались автомастерские. В Петербурге лидирующий немецкий экипаж принял лично глава Российской империи, но у американцев де-факто была фора — у себя на родине они лидировали с большим отрывом, да и в России настигали конкурентов из Германии быстрыми темпами. Итальянцы были далеко позади из-за того, что в Омске стали причиной аварии со смертельным исходом для местного жителя.
Победителями гонки стали американцы — они добрались до Парижа 30 июля, на 4 дня позже немецких коллег, но в США опережали все экипажи на 30 дней и после ждали совместного старта во Владивостоке. Машины из Америки, Италии и Германии уже в начале XX века успешно преодолели 21470 километров пути, а значит, цель пробега была достигнута — автомобили на деле доказали, что именно они станут единственно возможным транспортом, который придёт на смены конным упряжкам.