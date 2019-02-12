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Наука и технологии
12 февраля, 06:00

День, когда Приморье начали бомбардировать метеориты

12 февраля 1947 года на Землю на Приморский край обрушился стотонный железный метеорит. Рухнувшее на российских жителей небесное тело, кстати, входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Огромная глыба рассыпалась на тысячи обломков, превратилась в метеоритный дождь и исполосовала Уссурийскую тайгу в горах Сихотэ-Алинь.

В домах окрестных деревень и сел разрушились стекла, с потолков посыпалась штукатурка и распахнулись двери. Удар был такой силы, что местные жители сначала было решили, что американцы сбросили на Россию бомбу вслед за Хиросимой. По счастливой случайности никто не пострадал.

Сихотэ-Алинский метеорит на рисунке П.Медведева

Метеорит несся на землю с ярким болидом, а на его пути образовался след и не сходил с неба несколько часов подряд. Обломки выпали в радиусе 400 км в Хабаровском и Приморском краях. Исследователи нашли 24 кратера диаметром от 9 до 26 метров и 98 воронок диаметром от 50 сантиметров до 9 метров. Учёные собрали 27 тонн осколков гостя из космоса (хотя очень много частей метеорита расхватали местные «охотники за инопланетным железом») и подробно их изучили, а соседний поселок с тех пор стал носить название «Метеоритный».

Сихотэ-Алинский метеорит крупным планом

Кстати, Сихотэ-Алинский метеорит стал первым в своём роде метеоритом, который удалось запечатлеть на иллюстрации. Не на фото, правда — художник  П.Медведев изначально собирался нарисовать зимний пейзаж, но тут с неба прилетел гораздо более любопытный герой для картины.

Случались в истории России и более агрессивные столкновения небесных тел с почвой. Самым драматичным по праву считается Тугнусский метеорит, который обрушился на Красноярский край 30 июня 1908 года. Он был скорее кометным ядром, состоящим изо льда и космической пыли, и взорвался с мощностью порядка 40-50 мегатонн — как рекордно мощная водородная бомба.

12 февраля 2001 года хакеры взломали сайт российского Центра управления полетами. Злоумышленники получили доступ к веб-ресурсу даже не из террористических убеждений, а… чтобы написать нелепую фразу «Windows Rulezzzz».

Горе-взломщики даже не тронули служебную информацию и базы данных и, по всей видимости, пытались прославиться подобно киногероям, которые в фантастических боевиках управляют правительством с домашнего компьютера.

Правда, далеко не все взломы правительственных систем в мире были столь безобидны. В США, к примеру, широко известен хакер под именем Кевин Митник — бойкий парень начал с подделки транспортных билетов, а после знакомства с компьютерами в 16 лет взломал сеть Пентагона и противовоздушную оборону штата Колорадо (1980-1982 год). А после пятилетнего заключения за взлом и выхода на свободу Митник стёр из государственного реестра данные о своём тюремном сроке и снял все деньги со счёта судьи, который выносил ему приговор.

Кевин Митник - хакер, который стал антихакером

В конце концов Митник остепенился и стал «ловцом хакеров» со своей компанией по разработке средств информационной безопасности.

12 февраля 1908 года состоялся первый межконтинентальный автопробег в мире. Маршрут гонки Нью Йорк — Париж проходил сквозь всю Северную Америку, по льду Берингова пролива, Чукотку, Сибирь и европейские трассы. И всё это — на заре автомобилестроения, без отлаженных десятилетиями систем безопасности, раллийного опыта и нормальных дорог, в конце концов!

Желающих принять участие в гонке изначально было много, но подготовить автомобиль к путешествию в срок успели только шесть экипажей — по одному из США, Германии и Италии, и три из Франции.

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Гоночный экипаж из Германии

В то время нынешние ведущие автопроизводители, мягко говоря, переживали своё детство, поэтому среди «боевых машин автопробега» нет ни одной раскрученной ныне марки: на старт вышла легковесная Sizaire-Naudin, более мощные французские De Dion-Bouton и Moto Bloc, массовый итальянский Brixia-Zust, немецкая «баржа» Protos и лимузин своего времени, Thomas из США.

Первая автомобильная гонка вокруг света стала событием национального масштаба. Движение во всём Нью-Йорке перекрыли, а на Таймс-сквер собралась армия зрителей — все хотели посмотреть на смельчаков и их автомобили.

Экипажи на старте перед кругосветной гонкой

Пилотов вооружили национальным флагом и флагом США — тому, кто первым доставит американский флаг в Париж, полагалось нешуточное по тем временам вознаграждение в $1000.

Крутыми отопительными системами автомобили тогда не оснащались, поэтому водители стояли перед толпой в максимально утепленных нарядах и пересчитывали багаж. Везти приходилось совсем немного личных вещей и огромное количество запасных частей к автомобилям (это вам не в авторизированные сервисы заруливать на досуге).

В Америке экипажи застал врасплох редкий по местным меркам снегопад — уже на второй день автопробега три из шести автомобилей резко отстали от коллег. А в районе рек Миссисипи и Миссури автомобили ползли сквозь непролазную грязь. Благо, что ковбои и местные жители ободряли и посильно помогали путешественникам.

Колеса были пробиты бесчисленное количество раз, а шины стирались просто на глазах — организаторы гонки в спешном порядке развозили запасные шины по складам на пути следования. В пустыне вокруг Большого Соленого озера автомобили вязли, поэтому, когда автомобили в конце концов погрузили на корабли и отправили во Владивосток, гонщики вздохнули с облегчением и смогли впервые за 4 недели пути немного отдохнуть.

В Россию прибыли только три экипажа из шести, и сразу по прибытию автомобилям довелось ползти сквозь Уссурийскую тайгу по колее, маневрировать в горных лесах Забайкалья и выдерживать монотонные бескрайние степи Приволжья.

В Сибири иностранцев охватил ужас. Карты оказались устаревшими, местное население не говорило по-английски, а дорог попросту не было. Угодив пару раз в болото, экипажи решились ехать по шпалам Транссибирской железной дороги, чтобы добраться до пункта назначения наверняка. Мало какой современный автомобиль выдержит столько пробоев подвески на своём пути.

О таких мучениях пилотов узнал император Николай II и распорядился приставить к каждому из экипажей по офицеру для посильной помощи. По пути пилотам помогали местные жители, пытаясь излечить приболевших от непривычного климата иностранцев и иногда сооружая плотины для переправы через реки.

18 июля 1908 года первый экипаж достиг Москвы. Это был побитый дорогой немецкий Protos. Следом шли американцы, попутно ремонтируя коробку передач и другие части автомобиля. Дорога из Москвы в Санкт-Петербург уже не отнимала столько сил — хотя бы потому, что дорожное покрытие было качественным, а по пути встречались автомастерские. В Петербурге лидирующий немецкий экипаж принял лично глава Российской империи, но у американцев де-факто была фора — у себя на родине они лидировали с большим отрывом, да и в России настигали конкурентов из Германии быстрыми темпами. Итальянцы были далеко позади из-за того, что в Омске стали причиной аварии со смертельным исходом для местного жителя.

Победителями гонки стали американцы — они добрались до Парижа 30 июля, на 4 дня позже немецких коллег, но в США опережали все экипажи на 30 дней и после ждали совместного старта во Владивостоке. Машины из Америки, Италии и Германии уже в начале XX века успешно преодолели 21470 километров пути, а значит, цель пробега была достигнута — автомобили на деле доказали, что именно они станут единственно возможным транспортом, который придёт на смены конным упряжкам.

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