День, когда Приморье начали бомбардировать метеориты

Пилотов вооружили национальным флагом и флагом США — тому, кто первым доставит американский флаг в Париж, полагалось нешуточное по тем временам вознаграждение в $1000.

Крутыми отопительными системами автомобили тогда не оснащались, поэтому водители стояли перед толпой в максимально утепленных нарядах и пересчитывали багаж. Везти приходилось совсем немного личных вещей и огромное количество запасных частей к автомобилям (это вам не в авторизированные сервисы заруливать на досуге).

В Америке экипажи застал врасплох редкий по местным меркам снегопад — уже на второй день автопробега три из шести автомобилей резко отстали от коллег. А в районе рек Миссисипи и Миссури автомобили ползли сквозь непролазную грязь. Благо, что ковбои и местные жители ободряли и посильно помогали путешественникам.

Колеса были пробиты бесчисленное количество раз, а шины стирались просто на глазах — организаторы гонки в спешном порядке развозили запасные шины по складам на пути следования. В пустыне вокруг Большого Соленого озера автомобили вязли, поэтому, когда автомобили в конце концов погрузили на корабли и отправили во Владивосток, гонщики вздохнули с облегчением и смогли впервые за 4 недели пути немного отдохнуть.

В Россию прибыли только три экипажа из шести, и сразу по прибытию автомобилям довелось ползти сквозь Уссурийскую тайгу по колее, маневрировать в горных лесах Забайкалья и выдерживать монотонные бескрайние степи Приволжья.

В Сибири иностранцев охватил ужас. Карты оказались устаревшими, местное население не говорило по-английски, а дорог попросту не было. Угодив пару раз в болото, экипажи решились ехать по шпалам Транссибирской железной дороги, чтобы добраться до пункта назначения наверняка. Мало какой современный автомобиль выдержит столько пробоев подвески на своём пути.

О таких мучениях пилотов узнал император Николай II и распорядился приставить к каждому из экипажей по офицеру для посильной помощи. По пути пилотам помогали местные жители, пытаясь излечить приболевших от непривычного климата иностранцев и иногда сооружая плотины для переправы через реки.

18 июля 1908 года первый экипаж достиг Москвы. Это был побитый дорогой немецкий Protos. Следом шли американцы, попутно ремонтируя коробку передач и другие части автомобиля. Дорога из Москвы в Санкт-Петербург уже не отнимала столько сил — хотя бы потому, что дорожное покрытие было качественным, а по пути встречались автомастерские. В Петербурге лидирующий немецкий экипаж принял лично глава Российской империи, но у американцев де-факто была фора — у себя на родине они лидировали с большим отрывом, да и в России настигали конкурентов из Германии быстрыми темпами. Итальянцы были далеко позади из-за того, что в Омске стали причиной аварии со смертельным исходом для местного жителя.

Победителями гонки стали американцы — они добрались до Парижа 30 июля, на 4 дня позже немецких коллег, но в США опережали все экипажи на 30 дней и после ждали совместного старта во Владивостоке. Машины из Америки, Италии и Германии уже в начале XX века успешно преодолели 21470 километров пути, а значит, цель пробега была достигнута — автомобили на деле доказали, что именно они станут единственно возможным транспортом, который придёт на смены конным упряжкам.