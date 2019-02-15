День рождения YouTube

15 февраля 2005 года появился YouTube. Или, по крайней мере, название: в этот день трое студентов из США, загоревшиеся идеей сделать удобный видеохостинг, зарегистрировали домен youtube.com.

Разобраться, как в головы Чада Хёрли, Стива Чена и Джаведа Карима пришла задумка создать веб-сервис для обмена видеороликами, не проще, чем разгадать загадку возникновения Вселенной. Распространена версия, что Чен и Хёрли пришли к этому после безуспешных попыток раздать видео с вечеринки тем, кто в ней участвовал.

К счастью, «День возврата денег за Windows» дал проблеме общественное внимание, и в последующие годы в разных странах стали возмещать цену Windows. Например, пользователи Acer могут прийти в США в любой официальные сервис-центр компании, сдать аппарат и позже получить его с пустым винчестером и немного денег. В некоторых странах компании перед выдачей денег просят потребителей подписывать соглашение о неразглашении. В общем, если вам не нужна Windows, то есть шанс вернуть лицензию и получить немного денег. Обращайтесь к тому, чей логотип красуется на корпусе компьютера или ноутбука.