День, когда Samsung выпустил смартфон на солнечной батарейке

16 февраля 1978 года создана первая компьютерная электронная доска объявлений. Система называлась BBS (сокращённо от Bulletin Board System). В те времена это был способ общения пользователей компьютеров через коммутируемые телефонные сети. Изначально BBS был только у некоторых фирм и доступ к ним был платным. Затем такие доски объявлений стали заводить и частные лица для развлечения, такие BBS были бесплатными. Были как автономные BBS, так и связанные друг с другом через Фидонет. Для доступа к электронным доскам объявлений были необходимы модем, телефонная сеть и программа-терминал. Были и доски, к которым можно было подключиться лишь через интернет по протоколу telnet. Впоследствии, с развитием интернет-технологий, подобные BBS переродились в сайты с объявлениями (а также появилось много новых), некоторые из которых работают до сих пор.