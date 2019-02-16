День, когда Samsung выпустил смартфон на солнечной батарейке

16 февраля 2009 года Samsung представил телефон Blue Earth с солнечной батареей и сенсорным экраном. Это полноценный смартфон на базе Android, но его корпус был выполнен из переработанных пластиковых бутылок. Чтобы экономить энергию, в Samsung сделали специальный софт, который подстраивает яркость экрана, а также отключает Bluetooth, 3G, и Wi-Fi модули, если заряд аккумулятора критически мал. Кроме того Blue Earth была функция подсчёта выброшенного в атмосферу углекислого газа на базе данных о количестве сделанных шагов. Увы, солнечные батареи в смартфонах не прижились и данная модель, как и у других компаний, была лишь демонстрацией того, что Samsung заботится об экологии.
16 февраля 1976 года с конвейера сошёл первый автомобиль КамАЗ-5320 По традиции тех лет грузовики из первой партии были украшены лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС». Этот автомобиль сохранился до сих пор в музее завода, а до этого он долгое время работал в Башкортостане. Прототип КамАЗ-5320 разрабатывался на легендарном ЗИЛе и назывался ЗИЛ-170, первый прототип сделали ещё в 1968 году. Образцом для него послужил американский COF-220. Советские конструкторы немного изменили его визуально, а также установили двигатель Ярославского моторного завода.
После постановления ЦК КПСС о строительстве заводов в Набережных Челнах, дальнейшую разработку ЗИЛ-170 передали в КамАЗ, тогда же поменяли и название. Первая модель была трёхосным грузовым автомобилем-тягачом с колёсной формулой 6х4 и выпускалась вплоть до 2001 года.
16 февраля 1978 года создана первая компьютерная электронная доска объявлений. Система называлась BBS (сокращённо от Bulletin Board System). В те времена это был способ общения пользователей компьютеров через коммутируемые телефонные сети. Изначально BBS был только у некоторых фирм и доступ к ним был платным. Затем такие доски объявлений стали заводить и частные лица для развлечения, такие BBS были бесплатными. Были как автономные BBS, так и связанные друг с другом через Фидонет. Для доступа к электронным доскам объявлений были необходимы модем, телефонная сеть и программа-терминал. Были и доски, к которым можно было подключиться лишь через интернет по протоколу telnet. Впоследствии, с развитием интернет-технологий, подобные BBS переродились в сайты с объявлениями (а также появилось много новых), некоторые из которых работают до сих пор.