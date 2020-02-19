Как PlayStation «похоронила» новую версию дисков DVD
19 февраля 2008 года официально закончилась «война форматов» между HD DVD (улучшенной многослойной версией DVD для видео форматов 720p и 1080p) и Blu-ray, потому что Toshiba прекратила поддержку созданного ею формата (HD DVD, как вы могли догадаться). После нескольких лет «войны форматов», когда на рынке одновременно продавались видеоплееры разных форматов (не совместимые друг с другом) и настолько же не совместимые между собой диски с фильмами и играми, одна из сторон наконец-то пошла на попятную, а индустрия сосредоточилась на формате Blu-ray.
С одной стороны, HD DVD проиграл из-за более слабых характеристик (диски ёмкостью 15, 30 или 45 ГБ против 25, 50 и 100 ГБ у конкурента), но дело ещё и в том, что Toshiba с лоббированием своего формата не могли ничего противопоставить против Sony, которая, во-первых, владела (и владеет) Sony Pictures, и, таким образом, начала штамповать огромное количество новых фильмах на дисках Blu-ray. С другой, одну из важнейших ролей сыграла игровая консоль PlayStation 3, у которой Blu-ray привод был неотъемлемой частью системы. Xbox 360 в то время продвигал HD-DVD, но к нему нужно было покупать отдельный дисковод за доплату, тогда как Sony были готовы демпинговать (системы для 1080p в те времена были верхом крутизны и дорогим удовольствием) и продавать по сходной цене консоль с гораздо большим потенциалом.
С учётом того, что PlayStation 3 предлагала больше эксклюзивных игр, чем Xbox 360, который для многих покупателей представлял собой компьютер без излишеств, возможность смотреть кино в сверхчётком формате 1080p склоняла всё большее количество геймеров к покупке консоли Sony. Кстати, по итогам противостояния консолей PlayStation 3 продали в количестве 87,4 млн шт., а Xbox 360 оказался позади с 85,8 млн шт.
Сегодня диски уже практически никто не использует, но пример, когда одна из двух главных игровых консолей в мире за счёт своей популярности (игры на дисках, сопутствующее использование консоли в роли дискового видеоплеера) фактически «похоронила» конкурирующий с разработкой Sony формат HD DVD и возвела на пьедестал «придворный» Blu-ray до сих пор остаётся показательным.
А ещё 19 февраля...
1985 года после внедрения искусственного сердца в организм 52-летний Уильям Дж Шредер был выписан из больницы. Врачи отмечали, что это был первый случай, когда на момент выписки после настолько сложной операция у носителя искусственного сердца не наблюдались осложнения.
Имплантацию провели врачи из Кентукки (США), а роль сердца выполнял аппарат под названием Jarvik-7. На сегодняшний день Шредер прожил с искусственным сердцем дольше, чем кто-либо другой — 622 суток со дня операции.
К сожалению, этот период в жизни Уильяма скорее походил на выживание, чем на жизнь — он пережил несколько инсультов и очень скоро оказался прикован к постели из-за паралича правой руки и ноги. Мозг тоже оказался поврежден, поэтому оставшиеся дни жизни мужчина не мог даже разговаривать. От искусственного сердца несколько раз отрывались тромбы, поэтому Уильям был слишком слаб, чтобы даже описать своё самочувствие.
Шредер умер 7 августа 1986 года от лёгочной инфекции, а на его могиле изображены два сердца. После неудачного опыта и скорого летального исхода всех троих добровольцев, которые отважились на замену сердца, врачи пришли к выводу, что даже с сегодняшними технологиями такая процедура имеет мало шансов на успех.
19 февраля 1986 года состоялся успешный запуск орбитальной станции «Мир». Советский космический комплекс был домом для космонавтов в течение 15 лет, хотя изначально её планировали использовать всего лишь три года.
До того, как «Мир» ввели в эксплуатацию, по-настоящему «долгоживущих» станций у Советского союза не было. Поэтому на её строительство были брошены колоссальные силы (280 организаций и сразу 20 ведомств занимались проектом). Главной «фишкой» стала модульность конструкции — уже вскоре после того, как в 1986 году станция вышла на орбиту с базовым блоком для экипажа из двоих человек, навстречу ей были отправлены дополнительные модули. «Мир» позволял проводить эксперименты, которые было невозможно осуществить на Земле и во многом благодаря ему мы знаем о многих нюансах жизни в космосе.
После всех доработок станция разрослась до внушительного многоцелевого комплекса, приняла на борту 104 космонавта из 12 стран и прошла расстояние порядка 3 638 470 307 километров.
«Мир» проработал в несколько раз дольше запланированного срока эксплуатации и считается эталоном по надёжности среди космических станций, но инциденты за 15 лет в космосе, конечно, случались. Проблемы со стыковкой модулей в конце 1990-х годов случались всё чаще, а в 1997 станция загорелась и экипажу едва не пришлось эвакуироваться в открытый космос. Иранцы, кстати, предлагали России переквалифицировать станцию на мониторинг военных объектов и даже собирались содержать её на свои деньги, но российское правительство с таким сценарием событий не согласилось.
Износ конструкции давал о себе знать, поэтому в середине 2000 года станцию покинули все космонавты, а уже 23 марта 2001 года станцию вывели из эксплуатации и затопили в Тихом океане. За её падением следил весь мир, а за билеты в близлежащий падению район туристы охотно платили по $10 тыс.