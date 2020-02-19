Как PlayStation «похоронила» новую версию дисков DVD

С одной стороны, HD DVD проиграл из-за более слабых характеристик (диски ёмкостью 15, 30 или 45 ГБ против 25, 50 и 100 ГБ у конкурента), но дело ещё и в том, что Toshiba с лоббированием своего формата не могли ничего противопоставить против Sony, которая, во-первых, владела (и владеет) Sony Pictures, и, таким образом, начала штамповать огромное количество новых фильмах на дисках Blu-ray. С другой, одну из важнейших ролей сыграла игровая консоль PlayStation 3, у которой Blu-ray привод был неотъемлемой частью системы. Xbox 360 в то время продвигал HD-DVD, но к нему нужно было покупать отдельный дисковод за доплату, тогда как Sony были готовы демпинговать (системы для 1080p в те времена были верхом крутизны и дорогим удовольствием) и продавать по сходной цене консоль с гораздо большим потенциалом.

С учётом того, что PlayStation 3 предлагала больше эксклюзивных игр, чем Xbox 360, который для многих покупателей представлял собой компьютер без излишеств, возможность смотреть кино в сверхчётком формате 1080p склоняла всё большее количество геймеров к покупке консоли Sony. Кстати, по итогам противостояния консолей PlayStation 3 продали в количестве 87,4 млн шт., а Xbox 360 оказался позади с 85,8 млн шт.

Сегодня диски уже практически никто не использует, но пример, когда одна из двух главных игровых консолей в мире за счёт своей популярности (игры на дисках, сопутствующее использование консоли в роли дискового видеоплеера) фактически «похоронила» конкурирующий с разработкой Sony формат HD DVD и возвела на пьедестал «придворный» Blu-ray до сих пор остаётся показательным.