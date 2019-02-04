День рождения Facebook

4 февраля 1935 года от станции «Сокольники» до остановки «Парк культуры» прошел первый испытательный поезд Московского метрополитена. Тестирование оказалось удачным. В итоге 15 мая 1935 года открылась первая линия, насчитывающая десять станций. На сегодняшний день Московское метро состоит из 199 остановок. 44 станции признаны объектами культурного наследия.

Московский метрополитен обладает одним из самых высоких пассажиропотоков в мире. По количеству перевозимых людей столичная «подземка» уступает только Сеульскому, Пекинскому, Токийскому и Шанхайскому метро. Например, в 2014 году услугами московского «андерграунда» воспользовалось 2451,3 млн человек. Для сравнения: в питерском метро за аналогичный календарной отрезок побывало всего 763 млн пассажиров.

Московский метрополитен — это не только средство по перемещению из одного конца города в другой. Многие остановки проектировались в том числе и с расчетом защиты населения от авиаударов. Самой глубокой станцией столичного метро является «Парк Победы». Она «выкопана» на расстоянии 84 метров от поверхности земли. В 2005 году Дмитрий Глуховский выпустил роман «Метро 2033», повествующий о выживании небольшой группы людей в Московском метрополитене после ядерной войны. В принципе, нельзя исключать подобного сценария.