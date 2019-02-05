День, когда американцы случайно уронили водородную бомбу

Правда, помощник министра обороны США докладывал в Конгресс о том, что бомба содержит полностью снаряжённую боеголовку с плутонием ещё в 1966 году — письмо рассекретили только 28 лет спустя. Но официальные источники назвали информацию в письме «неточной», а бомба по сей день лежит неподалёку от курортного американского городка.

5 февраля 2008 года британские ученые успешно создали эмбрион от трёх биологических родителей. Ученые из университета города Ньюкасл провели трансплантацию ДНК и с помощью искусственного оплодотворения получили эмбрион из биоматериала одного мужчины и двух женщин.

Такая процедура проводилась не из праздного любопытства — большинство наследственных заболеваний передаются через митохондрии, которые в рабочем состоянии должны перерабатывать пищу и кислород для нового организма.