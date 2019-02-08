День, когда Google добавил секретные военные базы в общедоступные карты местности

8 февраля 2005 года Google запустил сервис Google Maps с картами всего мира. Он стал головной болью для многих стран, поскольку карты и спутниковые снимки показывали всё, включая и секретные военные объекты.
Google Maps, как и многие другие популярные сервисы Google, придумали не в самой компании. Двое датских программистов в еще в 2003 году нашли себе партнёров в Австралии и основали стартап Where 2 Technologies. Сперва они написали картографическую программу, которую пользователи должны были скачивать и устанавливать на свои компьютеры, но перед тем, как предложить сделку Google, изменили концепцию на веб-сервис для браузеров. Интернет-гиганту разработка понравилась, стартап поглотили, а братьев взяли на работу к себе. Примерно в то же время Google прикупил еще одну молодую компанию — Keyhole, которая занималась обработкой спутниковых снимков поверхности Земли. Из этих двух составляющих и получился Google Maps.
Запуск Google Maps (и программы Google Earth с дополнительными функциями) стал большой радостью для пользователей и проблемой для военных всего мира. Пока любопытные посетители изучали прежде недоступные им детальные карты и спутниковые снимки всего мира, власти стран думали, как спрятать от чужих глаз секретные объекты. К счастью для последних, Google быстро поняла, что дело пахнет полным запретом доступа, и стала принимать от правительств заявки замазать то, чего простым смертным лучше не видеть. В демократичных Штатах, например, с карт убрали не только военные базы (некоторые остались в очень слабой детализации), но и нефтяные заводы.
Со временем Google Maps оброс десятками новых функций. На «Картах» можно прокладывать маршруты, включая пешие и велосипедные, в крупных западных городах доступны уличные панорамы, появилась навигация внутри зданий (торговых центров, аэропортов и т. д.), детальность фотографий столиц улучшили с помощью аэрофотосъёмки, реализовали трёхмерный режим, а в 2014 году на картах появился режим дайвинга — можно поплавать под водой в районе Большого барьерного рифа.
Не во всех странах «Карты Google» работают полноценно. Северная Корея присутствует исключительно в виде спутниковых снимков, без обозначения городов и дорог. В Китае нельзя проложить автомобильный маршрут, а пешеходы вынуждены мириться с «ошибкой сдвига». Из-за того, что в Поднебесной используется другая система координат, нежели та, что заложена в GPS, гости страны видят на карте себя — синюю точку — в сотнях метров от реального положения. В принципе, китайских поставщик данных, с которым работает Google, имеет лицензию на алгоритм, исправляющий эту ошибку, но почему-то «Карты» до сих немного «поехавшие», несмотря на тысячи просьб пользователей.
Кстати, за десяток лет существования Google Maps вышли далеко за границы земной атмосферы. На том же движке специалисты Google запустили карты Луны и Марса.