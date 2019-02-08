День, когда Google добавил секретные военные базы в общедоступные карты местности

8 февраля 2005 года Google запустил сервис Google Maps с картами всего мира. Он стал головной болью для многих стран, поскольку карты и спутниковые снимки показывали всё, включая и секретные военные объекты.

Google Maps, как и многие другие популярные сервисы Google, придумали не в самой компании. Двое датских программистов в еще в 2003 году нашли себе партнёров в Австралии и основали стартап Where 2 Technologies. Сперва они написали картографическую программу, которую пользователи должны были скачивать и устанавливать на свои компьютеры, но перед тем, как предложить сделку Google, изменили концепцию на веб-сервис для браузеров. Интернет-гиганту разработка понравилась, стартап поглотили, а братьев взяли на работу к себе. Примерно в то же время Google прикупил еще одну молодую компанию — Keyhole, которая занималась обработкой спутниковых снимков поверхности Земли. Из этих двух составляющих и получился Google Maps.

Запуск Google Maps (и программы Google Earth с дополнительными функциями) стал большой радостью для пользователей и проблемой для военных всего мира. Пока любопытные посетители изучали прежде недоступные им детальные карты и спутниковые снимки всего мира, власти стран думали, как спрятать от чужих глаз секретные объекты. К счастью для последних, Google быстро поняла, что дело пахнет полным запретом доступа, и стала принимать от правительств заявки замазать то, чего простым смертным лучше не видеть. В демократичных Штатах, например, с карт убрали не только военные базы (некоторые остались в очень слабой детализации), но и нефтяные заводы.