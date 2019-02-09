День, когда Boeing 747 полетел

9 февраля 1996 года объявлено об открытии Коперниция. Этот элемент стал 112-м в периодической таблице химических элементов. Его ядро состоит из 112 протонов, 173 нейтронов и имеет период полураспада около 34 секунд. Коперниций относится к той же группе, что цинк, кадмий и ртуть. Впервые синтезировать элемент удалось в Институте тяжёлых ионов в Дармштадте, Германия. Два ядра были получены путём реакций ускоренных атомных ядер цинка-70 на мишени из свинца-208 в ускорителе тяжёлых ионов. Более тяжёлые изотопы коперниция в 2000 и 2004 годах получили в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, но уже как продукты полураспада изотопов флеровия. Открытие 112-го элемента было признано лишь в 2009 году Международным союзом теоретической и прикладной химии, и лишь после этого начали процесс утверждения его названия.