День, когда Китай сбил ракетой космический спутник

11 января 2007 года Китай сбил собственный космический спутник. Метеорологический аппарат «Фэнъюнь–1С» давно устарел и должен был бы быть снят с орбиты, но китайцы решили избавиться от него иным способом.

Спутник сбили с помощью ракеты с кинетической боеголовкой — за этим термином скрывается по сути просто снаряд без взрывчатых веществ, которая врезается в цель и ударом разрушает её. Такой метод подходит для маломаневренных объектов, и спутник таким определенно являлся. После столкновения, «Фэнъюнь–1С» распался на три тысячи осколков, и сейчас они составляют 28% всего мусора на орбите. Западные космические державы отказались от испытаний оружия вне атмосферы еще в 1985 году — когда стал понятен риск сделать космос полностью непригодным для использования. Впрочем, последующие испытания Китай проводил не на орбитальных спутниках, а на баллистических ракетах — их фрагменты благополучно падали на землю.