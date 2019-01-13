День, когда Apple сменила уникальные процессоры на такие же, как у конкурентов с Windows

12 января 2005 года Samsung сообщила о создании телефона, который реагирует на движения в пространстве. Модель получила продуктовое название SCH-S310 и была первым подобным устройством. Похожие технологии были в разработке у IBM и Microsoft, но Samsung всех опередила. Корейцы предполагали, что эта функция будет очень востребованной и люди очень быстро научатся ей пользоваться. Они предполагали, что можно будет набирать номер без клавиатуры, а рисуя цифры телефоном в воздухе. По сути, внутри был 6-осный акселерометр, который сейчас есть почти во всех смартфонах. А вот цифры мы как набирали на клавиатуре, так и набираем, только что она теперь сенсорная. Увы, разработка и идеи корейских разработчиков не прижились, зато сейчас акселерометр используется для многих других вещей, например, во всяких фитнес-программах.