День, когда AMD научила компьютеры "тянуть" игры без видеокарты

APU Kaveri — первые в мире процессоры, у которых встроенная графика на равных соперничает с дискретными видеокартами сегмента Low-end. Она занимает 47% полезной площади кристалла и по уровню производительности сопоставима с 3D-ускорителями уровня Radeon HD 7730/7750. Например, A10-7850K «вытягивает» GTA V на минимальных настройках качества графики, но в разрешении Full HD. Справится графика и с Fallout 4.