За сутки Пентагон успевает разослать свыше 40 тысяч писем и совершить 200 тысяч телефонных звонков. А отдельной «достопримечательностью» здания стало запредельное количество туалетов — во время строительства власти задумывали отдельные туалеты «для белых» и «для чёрных». Позже от расистской идеи отказались, и от былых намерений осталась только нелепая архитектурная особенность.

Удачная атака на Пентагон один раз даже состоялась наяву, а не в ура-патриотических фильмах-боевиках, как это обычно бывало. Во время теракта 11 сентября 2001 года пассажирский самолет Боинг 757 протаранил левое крыло здания. Все 64 пассажира лайнера погибли, а общее количество жертв достигло 125 человек. Поговаривают, что после восстановления здания Пентагон обзавёлся небывало эффективными системами пожаротушения и даже генераторами помех для ракет дальнего действия.

15 января 1955 года китайское правительство приняло решение создать ядерное оружие. Изначально Мао Цзэдун, председатель КНР, обращался за содействием в выпуске оружия к СССР, но советские коллеги обещали лишь защиту Китая с помощью своего ядерного арсенала, и производство подобного вооружения за рубежом не приветствовали. И по мнению первого секретаря ЦК КПСС, Никиты Хрущёва, у китайцев просто не хватило бы для такого проекта финансовых ресурсов и научного потенциала. Поэтому КНР решили действовать самостоятельно.

Чтобы быстрее завершить амбициозный проект, руководство страны созвало огромное количество китайцев, которые получали образование за рубежом. На помощь КНР, в частности, приехали физики и математики из научных университетов США.

Мао Цзэдун всегда подчёркивал, что ядерное оружие строится в Китае с целью защиты, а не нападения. Прежде всего, защиты от американского ядерного арсенала. КНР смело вступали в конфликт с американцами во время Корейской войны (1950-1953 гг.), да и тайваньский конфликт, затянувшийся с 1958 года на десятилетия, тоже грозил ядерным ударом со стороны США.