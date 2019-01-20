День рождения автомобиля из фильма «Назад в будущее»

21 января 1981 года вышла с конвейера первая партия DeLorean DMC-12. Автомобиль стал в какой-то мере культовым, так как именно с его помощью перемещались во времени герои фильма «Назад в будущее». На вопрос Марти, почему была выбрана именно DeLorean DMC-12, Док ответил: «если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной?» Примечательный факт: фильм вышел в 1985 году, но уже в 1983 году производитель — DeLorean Motor Company — прекратил производство. За это время с конвейера сошло 9000 экземпляров.

Судьба DMC-12 тесно переплетена с основателем компании Джоном Делореаном. В 1982 году его арестовали, обвинив в продаже наркотиков. Позже суд оправдал Джона, но было уже поздно. Завод DMC в Северной Ирландии закрылся. Из 9000 выпущенных экземпляров нераспроданными оказалось 2000 автомобилей — они просто пылились на складе.