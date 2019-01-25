День, когда робот впервые убил человека

А в тот же день спустя 58 лет, 25 января 1979 года робот впервые убил человека. Трагедия произошла на автомобильном заводе Ford в США, где жертвой машины стал 25-летний Роберт Вильямс. Он заметил, что робот, который подавал детали, стал работать слишком медленно. Роберт отправился, чтобы взять нужный предмет самостоятельно, и в этот момент механическая рука ударила его по голове и мгновенно убив рабочего. Семье погибшего удалось отсудить у производителя машины Unit Handling Systems 10 миллионов долларов. Вероятно, решение было непростым — присяжные потратили на обсуждение два с половиной часа.

Тот случай мог показаться обычной аварией на производстве, но уже тогда люди задумывались о том, как обезопасить себя от насилия со стороны роботов. В 1942 году Айзек Азимов в одном из рассказов сформулировал Три закона робототехники. Вкратце они звучат так: робот не может действием или бездействием причинить вред человеку; робот должен исполнять приказы, если это не причинит вреда человеку; робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит двум первым законам.