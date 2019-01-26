День, когда изобрели плавучие самолёты

Первый полёт на гидроплане совершил Гленн Хаммонд Кёртисс, один из пионеров американской авиации. Он первым в США получил лицензию пилота, даже до знаменитых братьев Райт, которые стали лишь 4-м и 5-м. Первый гидросамолёт Кёртисс построил сам и назвал его Triad A-1. У него были и колёса для посадки на землю, и поплавки для приводнения. Этот гидроплан очень быстро признали полезным и его начали покупать в США, России, Японии, Германии и Великобритании. Позже эти же страны стали заказывать и летающие лодки Кёртисса.