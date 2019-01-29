День рождения Duke Nukem - самого хулиганского шутера всех времён

В основе оптических компьютеров лежит идея использования фотонов (вместо электронов) как носителей информации. Воплотить задумку на практике получилось только после изобретения подходящих квантовых генераторов — лазеров.

Серийные компьютеры в 1900-е годы поголовно были полупроводниковыми, но у их оптических конкурентов хватало преимуществ даже на раннем этапе развития. Во-первых, «накладные расходы» в виде скорости передачи данных у таких моделей почти отсутствовали (информация в процессоре за один «такт» перемещалась со скоростью света, традиционные электромагнитные «глушилки» не выводили компьютеры из строя), во-вторых, компьютеры были способны передать в один световой пучок огромный массив информации (т.е. даже сложные операции выполнялись с минимальной инерцией, «размазанной» скоростью передачи данных в чипе).

Принцип работы оптических чипов примерно таков: луч лазера проходит сквозь голографическую решётку, после чего в диодах возникал ток, напряжение в решётке падало, после чего свет с большей интенсивности проходил уже через вторую структуру. За счет обратной связи в результате таких операций и происходили вычисления. В первом оптическом компьютере излучателей было 64 лазерных излучателя, а габариты самого компьютера укладывались в 1 м².

Детище инженеров Bell Labs так и осталось прототипом, потому что оптический компьютер проигрывал в универсальности своим полупроводниковым собратьям и был слишком дорог/хлопотен для постановки на конвейер. Впрочем, его современный аналог Lenslet EnLight256 уже выпускается серийно и очень востребован в оборонной промышленности (где задержки в передаче информации чреваты) и кодировании HD-видеозаписей с масштабных систем видеонаблюдения.

29 января 2003 года начала работу первая в мире автоматизированная система проверки паспортов с технологией распознавания лиц. Власти Австралии внедрили биометрическую аутентификацию после терактов в США 11 сентября 2001 года.