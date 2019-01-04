День, когда появился Bitcoin

Одновременно с тем «самый первый» (а на самом деле нулевой) блок принёс в мир первые 50 монет — биткоинов. Таковой тогда была награда за «вычисление» блока (сейчас она составляет 12,5 биктоинов). Всего же Сатоши Накамото намайнил, предположительно, около миллиона цифровых монет на множество кошельков. Сейчас их ценность составляет более 15 миллиардов долларов. Это состояние, однако, лежит в кошельках мёртвым грузом, а личность Накамото до сих пор остаётся загадкой. Неизвестно даже, жив ли этот человек сейчас.

Сегодня Bitcoin — самая дорогая криптовалюта, её «капитализация» (произведение числа монет в обращении и текущего курса) превышает 250 миллиардов долларов. С днём рождения, Биткоин!