Как самый первый iPhone взломали для установки пиратских приложений 12 лет назад

Дебютные версии iPhone были «залочены» на работу с сотовым оператором AT&T, что устраивало далеко не всех покупателей. Geohot добился отвязки смартфона от сим-карт конкретного сотового оператора. На видео в YouTube 17-летний хакер продемонстрировал работу первого «освобождённого» iPhone на примере сотовой связи T-Mobile.

Помимо отвязки от оператора джейлбрейк на первых поколениях iPhone позволял сменить обои рабочего стола и мелодию звонка. Затем появились «самописные» программы, которые можно было установить на смартфон, минуя официальный магазин приложений App Store. Экзотические программы (в большей степени) и тонкая настройка интерфейса iOS (в меньшей степени) — главный повод для джейлбрейка и на современных версиях iPhone.

Запретить «ковырять» прошивки смартфонов своим покупателям Apple не смогла, поэтому с юридической точки зрения джейлбрейк остаётся легальным способом эксплуатации iPhone. Правда, с каждой новой версией iOS программисты Apple лишают пользователей возможности «сбежать из тюрьмы» старым способом — битва брони и снаряда (хакеров и разработчиков iOS) не утихает и по сей день.