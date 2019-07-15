Зачем создатель Нобелевской премии изобрёл динамит

Все фотографии, которые были засняты, хранились на бортовом магнитофоне, а передача изображений началась только на следующий день, после возобновления сигнала и продолжалась вплоть до 3 августа. Один снимок с расстояния более 216 млн км скачивался на Земле со скоростью 8,33 бит/сек и это занимало 8,66 часа. Каждый снимок передали дважды, чтобы исключить отсутствие пропущенных или повреждённых данных.