Как американцы втянули весь мир в гонку ядерных вооружений

Впрочем, американские «гении» не стали откладывать дело в долгий ящик и очень быстро от теории перешли к практике. Уже 6 августа 1945 года на японский город Хиросима был сброшен «Малыш» (13 килотонн тротила), а 9 августа 1945 года на Нагасаки упал «Толстяк» (21 килотонна тротила). По разным данным погибло от 150 до 250 тысяч человек.
Последнее испытание подобного оружия произошло 9 октября 2006 года. Была «протестирована» бомба Квандай-ри и одновременно произошел первый ядерный взрыв Северной Кореи.
16 июля 1969 годы был запущен космический корабль «Апполон-11», в ходе которого американские астронавты совершили первый полет на Луну. Уже 20 июля лунный модуль осуществил посадку в юго-западном районе «Моря Спокойствия». Возглавил экспедицию Нил Армстронг. Помогали ему Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.
С тех пор нога человека ступала на поверхность спутника Земли еще шесть раз. Все успешные попытки совершили Соединенные Штаты Америки. Остальные государства (в том числе и Россия/СССР) довольствуются лишь присутствием на Луне специальных луноходов. Последней экспедицией на сегодняшний день является «Апполон-17», осуществленная 7 декабря 1972 года. Также она известна тем, что в экипаж корабля впервые вошел ученый-профессионал, геолог Харрисон Шмитт.
16 июля 1965 года был запущен космический аппарат «Протон-1» — первый из четырех советских тяжелых научных искусственных спутников Земли. Тяжелыми их называли, потому что их вес составлял 12-18 тонн, где на исследовательское оборудование приходилось 3-4 тонны. Целью экспедиции стало изучение частиц высоких и сверхвысоких энергий. На спутниках «Протон-1» и «Протон-2» (2 ноября 1965 года) были установлены гамма-телескопы, предназначенные для изучения космического излучения. Третий спутник «Протон-3» запустили 6 июля 1966 года, а последний — «Протон-4» — 16 ноября 1968 года.
Название «Протон» научно-исследовательские космические аппараты получили в честь одноименных ракетоносителей, которые и запускали спутники в космос.
Тяжелые ракетоносители «Протон» используются и по сей день.