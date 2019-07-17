Как американцы втянули весь мир в гонку ядерных вооружений

16 июля 1969 годы был запущен космический корабль «Апполон-11», в ходе которого американские астронавты совершили первый полет на Луну. Уже 20 июля лунный модуль осуществил посадку в юго-западном районе «Моря Спокойствия». Возглавил экспедицию Нил Армстронг. Помогали ему Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.

С тех пор нога человека ступала на поверхность спутника Земли еще шесть раз. Все успешные попытки совершили Соединенные Штаты Америки. Остальные государства (в том числе и Россия/СССР) довольствуются лишь присутствием на Луне специальных луноходов. Последней экспедицией на сегодняшний день является «Апполон-17», осуществленная 7 декабря 1972 года. Также она известна тем, что в экипаж корабля впервые вошел ученый-профессионал, геолог Харрисон Шмитт.