Как выглядела и управлялась первая в мире игровая консоль

Несмотря на то, первая консоль вышла 45 лет назад, в ней были практически все отличительные признаки современных моделей: два геймпада для совместной игры и даже знаменитый световой пистолет, с которым десятилетия спустя наши соотечественники «охотились на уток» и сбивали НЛО, придя домой из школы. Игры запускались с картриджей.

Если сейчас игры становятся эксклюзивом для консолей, то в 1970-е консоли были эксклюзивом для телевизоров. Odyssey работала только с телевизорами марки Magnavox, а для цветного изображения на телевизор приходилось крепить специальные накладки.