День выхода самой странной мыши Apple

В ней вместо типичного шарика обладала оптическим сенсором для отслеживания передвижений (тогда это было ещё в новинку). Кроме того, мышка не имела кнопок — ни одной. Манипулятор поставлялся в комплекте с компьютером Power Mac G4 Cube.

Старший инженер по дизайну фирмы Sparkfactror Design, которая сотрудничала с Apple, в одном из своих интервью рассказал, что своему появлению мышка без кнопок обязана случаю. Это был недоделанный макет манипулятора, кнопки на котором просто не успели обозначить перед тем, как Стив Джобс пришёл посмотреть образцы и выбрать лучший. В итоге он выбрал именно эту мышь за её уникальный бескнопочный «дизайн».