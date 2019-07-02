Важнее компьютера — как паровой двигатель изменил мир

По словам ученого, это изобретение произошло абсолютно случайно. На самом деле, «Машина Севери» — это всего лишь паровой насос. В основу его конструкции не входили цилиндр с поршнем или какие-либо другие детали, приводимые в движение. Однако пар для работы насоса генерировался в отдельном котле. Именно это открытие впоследствии позволило другим ученым разработать и внедрить в механические устройства реальные паровые двигатели. «Машина Севери», в свою очередь, отличалась низкой эффективностью и прерывистой работой (воду приходилось откачивать разными порциями).

Первый прототип паровоза (поезда, оснащенного паровым двигателем) был построен в 1769 году военным инженером Николя-Жозе Кюньо. Именно последующее развитие железо-дорожной сети привело к взрывному росту промышленности в XVIII-XIX веках. Паровые локомотивы используются в работе по сей день.

Также известно, что именно Севери впервые использовал такое понятие, как «лошадиная сила».