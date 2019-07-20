День, когда люди впервые ступили на чужую планету

Вернувшись в лунный модуль, Армстронг и Олдрин должны были поспать в ожидании, когда орбитальная «Колумбия» совершит очередной виток вокруг спутника Земли. Но в нём было так шумно, светло и холодно, что им едва удалось подремать.

Нил Армстронг не смог заснуть в лунном модуле: «Земля светила мне прямо в глаз, как лампочка»

Кстати, в это же время к Луне приближалась советская автоматическая станция «Луна–15», которая должна была забрать образцы грунта. Увы, во время её посадки, связь с ней прервалась по неизвестной причине — возможно, из-за столкновения с горой.

На Землю «Аполлон–11» успешно вернулся 24 июля. В последующие годы американцы еще несколько раз высаживались на Луну и даже ездили по её поверхности на специальном автомобиле. Советскую же программу пилотируемых полётов к спутнику власти решили свернуть.

А 20 июля 2005 года появился сервис Google Moon — аналогичный «земному» Google Earth. Компания опубликовала карту Луны и привязала к ней фотографии, сделанные астронавтами нескольких миссий «Аполлон».