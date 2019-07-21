Почему Америка отказалась от многоразовых космических кораблей Space Shuttle

Инженерам обеих стран пришлось не только разработать совместимый агрегат стыковки — «разъём», которым космические корабли соединяются — но решить проблему разных атмосфер. На американских «Аполлонах» астронавты дышали чистым кислородом под низким давлением, а советские космические аппараты были заполнены обычным воздухом — как на Земле. В итоге пришлось сделать промежуточную камеру-шлюз, так что быстро перелететь с одного корабля на другой было нельзя.

Всего в состыкованном состоянии корабли пробыли на орбите 46 часов 36 минут.