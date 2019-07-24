Последнее оружие для защиты Советского Союза — день рождения легендарного «Тополя»

«Тополь» стал последним ракетным комплексом, который ввели в эксплуатацию в СССР. Разработка модернизированной версий под названием «Тополь-М» была завершена и заступила на дежурство уже после распада Советского Союза.

23 июля 1903 года был продан первый серийный автомобиль Ford — Model A. Счастливым обладателем машины стал житель города Чикаго (штат Иллинойс) доктор Эрнст Пфеннинг. Он приобрел это транспортное средство за 750 долларов США (приблизительно 18 тысяч долларов в нашем времени). Всего за год выпустили 1750 автомобилей Model A. В 1904 году серию сменила новая линейка — Model C.