Можно ли играть на процессоре за 200 рублей в современные игры? Без проблем!

Сегодня эти процессоры уже не воспринимаются "боевыми", за ними не выстраивается очередь, даже когда речь идёт о покупке офисного компьютера. Но забавный факт заключается в том, что в паре с хорошей видеокартой они до сих пор способны тянуть многие новейшие игры при комфортной частоте кадров. Взгляните на видео, как компьютер с процессором Intel Core 2 Duo E8400 (220-250 рублей на Aliexpress) с видеокартой GeForce RTX 2070 справляется с играми наподобие "Ведьмака", GTA V или PUBG.