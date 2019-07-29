Правда ли, что существовала спецверсия Windows XP, которая «летала» даже на самых слабых компьютерах

Скорее всего, львиную долю продаж составили предустановленные копии операционной системы. Сложно было бы объяснить успех коробочной версии ОС, которая стоила около 30 долларов, в странах, где открыто продавались пиратские диски с любым софтом по 70 центов за диск — совсем как в России 10-12 лет назад.

28 июля 2011 года сервис микроблогов Twitter начал вставлять рекламные твиты в ленты пользователей. Существовавшая к тому времени уже пять лет компания была очень успешной, но при этом убыточной — в лучших традициях современной Кремниевой долины. Однако инвесторы требовали от Твиттера уверенных действий по монетизации. Очевидно, что у бесплатного для всех сервиса главным источником заработков могла быть только реклама.