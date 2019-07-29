День, когда сделали настоящий реактивный ранец

Запуск трансконтинентальной линии связи в коммерческую эксплуатацию состоялся в начале 1915 года. А для того, чтобы голос был хорошо слышен на другом конце страны специалистам AT&T пришлось установить дополнительные станции и мощные усилители на протяжении линии.

29 июля 1963 года состоялся первый полет опытного самолета Ту–124А, который был прототипом легендарного Ту–134. Изначально КБ Туполева не проектировало Ту–134 как новый самолет – в его основе лежала идея модернизации уже имеющегося Ту–124. У тестовой модификации с индексом А был удлинен фюзеляж, двигатели были перенесены в хвостовую часть, а хвостовое оперенье было заменено на Т-образное.