Какие современные игры всё ещё тянет лучшая видеокарта 11-летней давности

30 июля 2008 года NVIDIA официально представила видеокарты GeForce 9800 GTX+ и GeForce GTX 9800 GT. Эти адаптеры впоследствии стали культовыми и ознаменовали начало новой эпохи. К тому же они получили полную поддержку DirectX 10.

2006 и 2007 года ознаменовались эпохой застоя. NVIDIA выпустила флагманские решения GeForce 8800 GTX и 8800 GTX Ultra, а ATI/AMD ничем не смогла ответить на этот вызов. В итоге в течение практически полутора лет на рынке компьютерной графики наблюдалось полнейшее отсутствие конкуренции. «Зеленые» держали высокие цены на свои видеокарты, но потребность в полномасштабной интеграции DirectX 10 (к тому времени игр, поддерживающих этот API, стало очень много) заставила компанию выпустить новую линейку видеокарт. Подсобралась и ATI/AMD, впервые со времен линейки Radeon X1000 представившая конкурентоспособные устройства. В общем, все как обычно. Здоровая конкуренция заставила производителя выпустить более производительные решения за разумные деньги.