День, когда всех производителей мобильников заставили делать одинаковые зарядные устройства

Идею о том, что «изобретать велосипеды» не следует, и пора бы двигаться к стандартам, поддержало и японское правительство — автопроизводители получили 1 млрд йен ($8,4 млн) на разработку в 2008 году, и уже в 2009-м планировалось внедрение системы в серийные автомобили.

Но дальше красивых разговоров дело особо не продвинулось: производители автомобилей не смогли придти к общему знаменателю по нескольким причинам. Во-первых, у каждого автомобильного бренда были свои поставщики, из-за чего закупка унифицированного «железа» и, тем более, установка единых органов управления системой в салонах автомобилей была труднореализуема. Во-вторых, пока автопроизводители пытались «родить» автосистему, которая будет актуальна хотя бы 10 лет, компьютерная индустрия шагала семимильными шагами мимо консервативных автоконцернов. То есть, перспективная автомобильная система устарела ещё до того, как была выпущена.

После этого проект JasPar впал в «спячку» и переквалифицировался в некий аналог W3C (Консорциум Всемирной паутины) в автоиндустрии с декларируемым набором стандартов по внедрению систем безопасности, беспроводных протоколов и противоугонных средств шифрования в автомобиль. Всемирного признания японская инициатива так и не получила, а немецкие автопроизводители (Mercedes и BMW, в частности) отказались от сотрудничества, потому что уже пятый год подряд разрабатывали собственные системы управления автомобилем.