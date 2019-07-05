День, когда транзистор пошел в массы

Первым коммерческим устройством на базе транзисторов стал слуховой аппарат, выпущенный в 1953 году. Следом за ним в 1954 году появился первый коммерческий приёмник, а вскоре транзисторами заинтересовалась и IBM. Сейчас же их используются в каждом электронном устройстве.

5 июля 1966 года был совершён запуск ракеты-носителя Сатурн-1Б. Это был один из серии полётов, совершённых для подготовки программы «Аполлон» — той самой, целью которой было отправить американцев на Луну в 1975 году. В 1966 году же ракета-носитель Сатурн-1Б была послана в космос с куда как менее широкомасштабной целью, а именно исследовать, как будет вести себя в невесомости жидкий водород. Он выступал в качестве топлива для двигателей, которые должны были быть включены уже в космосе и направить космический корабль Аполлон к спутнику Земли.