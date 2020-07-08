Это не робот-убийца, а один из первых в мире суперкомпьютеров
В числе соучредителей компании был и Сеймур Крэй (легендарный инженер, создатель одних из первых в мире компьютеров сверхмощного класса для учёных), который вложил в компанию 5000 долларов из личных сбережений, заработанных в ВМФ США. С момента основания компании и до конца 1960-х, он руководил процессом создания нескольких быстрейших компьютеров того времени. Мировую славу компании Control Data и лично Крэю принес суперкомпьютер CDC 6600, выпущенный в 1963 году. Да-да, именно он изображён на заглавной картинке статьи.
Благодаря работе Крея и его команды CDC долгое время удерживала титул производителя самых быстрых компьютеров, однако в 1970-х Крэй основал и возглавил собственную компанию – Cray Research, которая переняла титул и успешно конкурировала с Control Data до конца 1980-х.
А ещё 8 июля...
1997 года Национальное Аэрокосмическое Агентство США опубликовало снимки поверхности Марса. Снимки были получены с аппарата Pathfinder, который успешно приземлился на поверхность красной планеты.
Однако самым примечательным в тот день стал огромный интерес к снимкам – страничка на сайте NASA установила рекорд, совершенно немыслимый для интернета того времени. За сутки страницу посмотрели более 46 миллионов раз. Даже сейчас, спустя многие годы, это считается огромным успехом. Ну а что касается оригинальных снимков с поверхности Марса, то они по сей день доступны на сайте NASA.
8 июля 2011 года состоялся последний полет шаттла Atlantis , который официально завершил программу Space Shuttle. Основной целью полета за номером STS–135 была доставка оборудования и запчастей на Международную космическую станцию (МКС). На борту Атлантиса было всего четыре человека, что объяснялось отсутствием челнока-спасателя. В случае невозможности возврата шаттла на Землю астронавты были бы эвакуированы с помощью российских кораблей «Союз».
В общей сложности полет продлился 12 суток 18 часов 27 минут 56 секунд. Помощь российских космонавтов не потребовалась. А 21 июля в 9 часов 57 минут шаттл совершил посадку на взлётно-посадочной полосе космического центра имени Кеннеди.