Это не робот-убийца, а один из первых в мире суперкомпьютеров

Однако самым примечательным в тот день стал огромный интерес к снимкам – страничка на сайте NASA установила рекорд, совершенно немыслимый для интернета того времени. За сутки страницу посмотрели более 46 миллионов раз. Даже сейчас, спустя многие годы, это считается огромным успехом. Ну а что касается оригинальных снимков с поверхности Марса, то они по сей день доступны на сайте NASA.