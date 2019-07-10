На DVD уже давно можно записывать 150 Гбайт. Почему это никому не нужно?

В результате инженерам Philips удалось максимально близко расположить дорожки друг к дружке, ведь в оптических носителях плотность записи зависит от фокусировки лазерного луча и его размера, который ограничивается дифракцией. Уменьшить пятно лазерного луча можно за счет уменьшения длины волны и апертуры линз (NA). Philips удалось сократить первый параметр до 450 нм, а второй — до 1,5 NA. Для сравнения: стандарт CD (700 Мбайт) работает с 780-нм лазером и апертурой 0,45 NA; обычный однослойный DVD (4,7 Гбайт) может похвастать 650 нм и 0,6 NA; Blu-Ray (25 Гбайт) имеет длину волны 405 нм и 0,85 NA.

Почему со временем в продаже не появилось таких DVD-дисков? Все достаточно прозаично. Во-первых, технология оказалась дорогой в производстве. Во-вторых, как показало время, киноиндустрия (основной потребитель оптических носителей информации) в итоге выбрала стандарт Blu-Ray (опять же по экономическим соображениям).