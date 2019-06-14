В 1822 году уже были компьютеры. Но на них было страшно даже смотреть, а не только пользоваться

14 июня 1822 года Чарльз Бэббидж представил Королевскому обществу Великобритании модель Разностной машины — механического аппарата, созданного для автоматизации вычислений. По замыслу автора, устройство могло бы вычислять корни многочленов вплоть до шестой степени с большой точностью — до 18-го знака. Несмотря на финансирование британского правительства и нескольких лет упорной работы, Бэббидж так и не смог воплотить замысел в жизнь.

Зато это удалось шведскому изобретателю Георгу Штутцу, который опирался на опыт и советы Бэббиджа. Последний тем временем стал разрабатывать еще более амбициозный проект, оставшийся в истории как Аналитическая машина. Её схема в общих чертах напоминает схему современного ПК. По замыслу автора, Аналитическая машина должна была состоять из «мельницы» — устройства для выполнения вычислений, «склада» — памяти для хранения чисел, управляющего устройства и устройства ввода/вывода. Но все операции вычисления и управления должны были выполнятся с помощью механизмов, а не электроники. Кроме идей, которые легли в основу современных компьютеров, Чарльз Бэббидж также принёс миру спидометр и динамометр.