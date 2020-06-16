Сегодня барышни умудряются гибнуть даже во время селфи, а советская женщина слетала в космос одна и вернулась невредимой
Специально для этого полёта учёные разработали особую конструкцию скафандра, приспособленную для женского организма, а также видоизменили некоторые элементы космического корабля под возможности женщины. Во время полёта обнаружилась ошибка, из-за которой корабль не смог бы приземлиться, так как орбита была направлена не к Земле, а в обратную сторону. С помощью Юрия Гагарина и Сергея Королёва программисты с Земли смогли перенастроить корабль и Валентина Терешкова успешно завершила полёт. Восток-6 стал последний пилотируемым кораблём в программе Восток, которая началась 12 апреля 1961 года с корабля Восток-1 и полёта Юрия Гагарина в космос. Интересно, что ровно через 49 лет после полёта Терешковой, 16 июня 2012 года в космос на корабле Шэньчжоу-8 полетела первая женщина-космонавт из Китая.
С тех пор, как Терешкова стала депутатом партии «Единая Россия» и начала вести общественно-политическую жизнь, критики в её отношении прибавилось лавинообразно. А предложение обнулить сроки правления действующего президента Путина и продлить его полномочия надолго вперёд, мягко говоря, не встретило понимания у многих россиян. За это Терешкову можно и, пожалуй, нужно критиковать.
Но когда вы в следующий раз случайно прольёте себе на колени чай или борщ, просто подумайте, что бы вам светило с вашей удаче при таком же полёте, как у Терешковой — один на один с космосом, без экстраординарной физической подготовки, с гарантированной смертью при любой оплошности или технической неполадке (электроника в те годы была немногим лучше постоянно барахлящих домашних ламповых телевизоров), без возможности быстро и с качественным звуком выйти на связь с Землёй чтобы хотя бы попрощаться перед гибелью. И даже возвращаться назад нужно было больше суток, а потом быть в сознании и начеку чтобы вовремя раскрыть парашют.
Несравнимо более высокие требования чем те, которые требуются для того, чтобы выкрикивать призывы линчевать первую женщину-космонавта из-под анонимной учётной записи в интернете, вам не кажется?
А ещё 16 июня...
...1911 года основана компания IBM. Изначально корпорация называлась CTR (Computing Tabulating Recording). В неё вошли Computing Scale Company of America, Tabulating Machine Company и International Time Recording Company. Объединённая компания выпускала на рынок широкий ассортимент оборудования: перфорационные машины, весы, сырорезки и даже приборы учёта рабочего времени. В 1914 году на пост генерального директора пригласили Томаса Уотсона и после этого фирма сконцентрировалась на создании больших табуляционных машин. Название IBM появилось лишь в 1924 году, когда компания вышла на канадский рынок и существенно расширила ассортимент продукции, с этого времени она называется International Business Machines.
За время своего существования корпорация значительно повлияла на развитие отрасли информационных технологий, а для многих компаний конкуренция с IBM стала толчком в развитии.
16 июня 1874 открыта Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете. Она стала одним из мировых центров экспериментальной физики, химии, биологии и других наук. Ей руководили Джеймс Максвелл, Эрнест Резерфорд, Лорд Релей и другие известные учёные. Именно здесь сумели искусственно расщепить атомное ядро, открыли нейтрон, построили модель структуры ДНК, сделали камеру Вильсона, масс-спектрометр и линейный ускоритель. Девизом лаборатории во все времена служит фраза Джеймса Максвелла «Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот или иной эксперимент; если он не найдет того, что ищет, он, может быть, откроет нечто иное». Лаборатория работает и по сей день, а к 2012 году из числа сотрудников-исследователей уже 29 человек получили Нобелевские премии.