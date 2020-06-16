Сегодня барышни умудряются гибнуть даже во время селфи, а советская женщина слетала в космос одна и вернулась невредимой

Но когда вы в следующий раз случайно прольёте себе на колени чай или борщ, просто подумайте, что бы вам светило с вашей удаче при таком же полёте, как у Терешковой — один на один с космосом, без экстраординарной физической подготовки, с гарантированной смертью при любой оплошности или технической неполадке (электроника в те годы была немногим лучше постоянно барахлящих домашних ламповых телевизоров), без возможности быстро и с качественным звуком выйти на связь с Землёй чтобы хотя бы попрощаться перед гибелью. И даже возвращаться назад нужно было больше суток, а потом быть в сознании и начеку чтобы вовремя раскрыть парашют.

Несравнимо более высокие требования чем те, которые требуются для того, чтобы выкрикивать призывы линчевать первую женщину-космонавта из-под анонимной учётной записи в интернете, вам не кажется?