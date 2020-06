Горячо любимой в народе Windows 98 сегодня исполнилось 22 года

25 июня 1967 года прошел первый показ телепрограммы во всемирном масштабе — передачу одновременно смотрело множество людей в разных странах. Программу Our World («Наш мир» — англ.) показывали в 24 государствах, расположенных на пяти континентах, а общий охват зрительской аудитории превысил 400 млн человек. В эфире выступила легендарная рок-группа The Beatles и впервые исполнила песню All You Need Is Love.

А рекордную в истории телевещания аудиторию 6 сентября 1997 собрала другая трансляция, посвящённая уже совсем нерадостному событию. За похоронной процессией принцессы Уэльской Дианы наблюдало в прямом эфире 2,5 миллиарда человек. Самой популярной ТВ-программой на сегодняшний день считается автомобильная передача Top Gear: в 2013 году ее показывали в 212 странах мира.