День, когда появился первый в мире банкомат

Первые в России банкоматы появились ещё при Советском Союзе — в 1991 году, но выдавали они не наличные деньги, а дорожные чеки American Express. А первый полноценный «денежный автомат» установили в Москве в гастрономе «Новоарбатский» в 1994 году — он принадлежал Мост-банку Владимира Гусинского.

27 июня 1972 года родилась легендарная компания Atari. Созданные ею игры знакомы всем — даже если вы не встречали их живьём, то точно видели в кино.