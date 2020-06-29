Позвонить из Европы в США можно было ещё в 1930-х гг... по $180 за минуту

До этого, начиная с 1927 года, телефонная связь между Европой и Америкой осуществлялась только с помощью радиоволн и обходилась весьма недёшево: за 3-минутный разговор нужно было отдать примерно 9 фунтов, что составляло примерно 550 долларов США по состоянию на 2010 год.

При этом TAT-1 не был первым трансатлантическим кабелем. До него были несколько телеграфных, первый из которых проложили 1858 году, но бесперебойно проработал он всего месяц.