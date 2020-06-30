Как 70 лет назад изобрели транзисторы, на которых и по сей день «держится» цифровая техника

За месяц до презентации проводилось тайное голосование, на котором новому прибору выбирали название. «Полупроводниковый триод» было слишком длинным, «триод на поверхностных состояниях» фактически было неверным, «йотатрон» не поясняло принципа работы. В конце концов Bell Telephone утвердила название «транзистор» (transistor), которое происходит от слов transconductance (проводимость) или transfer (передача) и varistor (варистор, управляемое сопротивление). Транзистор, которые учёные изобрели 68 лет назад, сейчас именуют точечным.

Уже с пятидесятых годов транзисторы начали активно применять в радиоприёмниках, военной и компьютерной технике — ранние компьютеры, которые работали на лампах, были ненадёжными и потребляли огромное количество электроэнергии, получили значительную модернизацию с переходом на экономичный и холодный транзистор без нити.