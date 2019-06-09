День рождения процессора, от которого произошли все современные компьютеры

Надо заметить, что идея отправлять письма с помощью ракет несколько старше. Еще в 30-хх годах австрийский инженер Фридрих Шмидль проводил эксперименты в этой области и отправил в общей сложности 24 ракеты, доставив с их помощью около шести тысяч писем. Но все они несли на себе частные марки, погашенные частным штемпелем. Шмидль не нашел поддержки и уничтожил все чертежи, опасаясь, что его наработки используют в военных целях.

8 июня 1995 года появился язык программирования PHP, на котором сейчас работают почти все сайты в интернете. Началось всё с того, что датский программист Расмус Лердорф написал на Perl (популярный тогда язык) набор скриптов для вывода веб-страницы его резюме и учёта просмотров. Затем, взяв их за основу, Лердорф написал на C обработчик шаблонов страниц и назвал его Personal Home Page Tools («Инструменты для домашней странички»). Он был очень прост, обладал простым синтаксисом и большой функциональность.

Настоящая популярность пришла к PHP уже в нулевых годах этого столетия. Сейчас на этом языке написан 81 процент всех интернет-сайтов мира.