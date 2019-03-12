Как Sony и Panasonic пытались создать замену DVD и Blu-ray, но не смогли

Разработка носителей Archival Disc объемом 300 ГБ была начата в июле 2013 года и завершена в конце 2015 года. С тех пор технология остановилась в развитии, а количество производителей, которые поддержали внедрение стандарта, помимо его создателей, Sony и Panasonic, ограничилось тайваньским Ritek. Впрочем, в 2016 году о намерении хранить редкие или не используемые данные в архиве заявлял Facebook.

При этом ещё один продвигаемый Sony формат, Blu-ray 4K, лишился поддержки основных производителей телевизоров и видеоплееров и не поддерживается даже относительно новой PlayStation 4 Pro.

10 марта 2010 года компания OCZ представила 32-гигабайтный SSD Onyx стоимостью 99 долларов США. Это один из первых твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, стоивший дешевле 100 долларов. В основе Onyx лежал контроллер Indilinx Amigos, обеспечивающий скорость линейных чтения/записи на уровне 125/75 Мбайт/с. Для начала 2010 года — очень даже быстро. Использовалась флеш-память типа MLC и дополнительные 64 Мбайт буфера. Время наработки на отказ составляло 1,5 млн часов. Производитель давал три года гарантии на свою продукцию.

Спустя шесть лет за 92 доллара можно было взять уже, например, твердотельный накопитель Samsung 850 EVO объемом 250 Гбайт. Чувствуете разницу? А ведь в качестве примера приведен далеко не самый дешевый SSD. Модель 850 EVO MZ-75E250BW обладает быстродействием на уровне 540/520 Мбайт/с для последовательных операций чтения/записи.